In der libyschen Hauptstadt Tripolis ist der Flughafen mit Raketen beschossen worden.

Libyschen Medienberichten zufolge wurden mehrere Menschen verletzt. Der Flughafen von Tripolis konnte zeitweise nicht angesteuert werden, sämtliche Flüge werden in die Stadt Misrata umgeleitet.



Die Vereinten Nationen hatten erst vor wenigen Tagen einen Waffenstillstand zwischen rivalisierenden, bewaffneten Gruppen in Libyen aushandeln können. Die Verantwortung für einen Angriff auf die staatliche Ölgesellschaft NOC in Tripolis hat unterdessen eine IS-Terrorgruppe für sich reklamiert. Dabei waren am Montag zwei NOC-Mitarbeiter getötet worden, zehn weitere wurden verletzt.