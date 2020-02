In Libyen haben Milizionäre des abtrünnigen Generals Haftar nach eigenen Angaben ein Waffendepot im Hafen der Hauptstadt Tripolis angegriffen.

Zudem sei ein türkisches Schiff beschossen worden. Nach Darstellung der Aufständischen sollten Waffen entladen werden. Die libysche Armee bestätigte den Angriff und erklärte, insgesamt seien vier Raketen von den Rebellen abgefeuert worden. Wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet, ist in der Hauptstadt schweres Artilleriegefecht zu hören. Die von der UNO anerkannte Regierung mit Sitz in Tripolis teilte mit, dass sie die Waffenstillstandsgespräche in Genf wegen des Angriffs vorerst supendiere.



Die Regierung wird im Bürgerkrieg von der Türkei unterstützt. General Haftar erhält von den Vereinigten Arabischen Emiraten und Russland Unterstützung. Im Januar hatte eine Reihe von Ländern eine Feuerpause und ein Ende der Waffenlieferungen an die Kriegsparteien in Libyen beschlossen. Die Vereinbarungen werden allerdings immer wieder missachtet.