Die international anerkannte Regierung in Libyen hat die Türkei formell um militärische Unterstützung gebeten.

Wie ein Regierungsmitarbeiter in Tripolis mitteilte, sollen türkische Streitkräfte in der Luft, am Boden und zur See dabei helfen, eine Offensive von Einheiten des abtrünnigen Generals Haftar abzuwehren.



Der türkische Präsident Erdogan hatte zuvor in Ankara erklärt, er sei bereit, einer Bitte des libyschen Ministerpräsidenten Sarradsch nachzukommen und Soldaten zur Verteidigung von Tripolis zu schicken. Darüber werde das Parlament im Januar entscheiden. Die libysche Regierung wird seit April von Haftars Truppen belagert. Die Türkei und Libyen hatten vor knapp einer Woche ein Abkommen zur Sicherheits- und Militärkooperation geschlossen.



Kritik am Vorhaben Erdogans kam aus Russland. Ein Regierungssprecher sagte in Moskau, es sei unwahrscheinlich, dass eine Einmischung Dritter den Konflikt in Libyen befrieden könne. Russland steht auf der Seite von Milizenführer Haftar.