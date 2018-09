Nach tagelangen Kämpfen rivalisierender Milizen in Tripolis hat die von den Vereinten Nationen anerkannte libysche Regierung den Notstand erklärt.

Sie forderte die beteiligten Gruppen auf, die Kämpfe einzustellen und sich an die Waffenruhe zu halten. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden bei den Auseinandersetzungen um die Kontrolle der Hauptstadt seit vergangenem Montag 39 Menschen getötet und viele verletzt. Gestern hatten bereits die USA, Großbritannien, Frankreich und Italien in einer gemeinsamen Erklärung die Konfliktparteien aufgefordert, die Waffen ruhen zu lassen.



Seit dem Sturz von Libyens langjährigem Machthaber Gaddafi im Herbst 2011 herrscht Chaos in dem nordafrikanischen Land. Bewaffnete Milizen haben die Kontrolle über weite Teile des Landes. Die international anerkannte Übergangsregierung in Tripolis verfügt nur über begrenzten Einfluss.