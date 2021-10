Der Chef von Libyens Übergangsregierung, Dbeibah will an der Durchführung von Wahlen im Dezember festhalten.

Man wolle die Wahlkommission dabei unterstützen, die Abstimmung pünktlich abzuhalten, sagte Dbeibah zu Beginn einer internationalen Konferenz in Tripolis. Zudem appellierte er an alle Akteure, die Wahlergebnisse zu akzeptieren. Deutschland unterstütze diesen Kurs, sagte der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Annen. Insgesamt nehmen an dem Treffen Vertreter aus 30 Staaten sowie der UNO teil.



Ziel ist es, zur Stabilisierung Libyens beizutragen. Einer der wichtigsten Punkte dabei ist der Abzug ausländischer Kämpfer. Nach jüngsten Schätzungen der UNO befinden sich noch bis zu 20.000 Söldner in dem nordafrikanischen Land. Eigentlich hatten sich die Konfliktparteien schon vor einem Jahr im Rahmen einer Waffenruhe auf deren Abzug geeinigt.

