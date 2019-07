Bei dem schweren Bootsunglück vor der libyschen Küste könnten bis zu 200 Menschen ertrunken sein.

Ein Sprecher der Hilfsorganisation "Roter Halbmond" teilte in der Hafenstadt Al-Chumbs mit, bislang seien 67 Opfer tot geborgen worden, 138 Menschen würden noch vermisst. An Bord seien etwa 360 Personen gewesen, als ihr Holzboot rund fünf Kilometer vor der libyschen Küste in zwei Teile zerbrach. 145 Insassen konnten nach den Angaben der Internationalen Organisation für Migration gerettet werden.