In Libyen haben Sicherheitskräfte bei einer Großrazzia nach eigenen Angaben rund 4.000 Migranten festgesetzt.

Wie das libysche Innenministerium mitteilte, wurden sie in ein Sammellager gebracht und sollen auf verschiedene Haftlager verteilt werden. Dem Innenministerium zufolge richtete sich die Razzia in der Hauptstadt Tripolis gegen Drogenhändler, Alkoholschmuggler und illegale Migration. Unter den Festgenommenen sind auch Frauen und Kinder. Menschenrechtsaktivisten zeigten sich besorgt, weil es aus den Gefängnissen von gewaltsamen Übergriffen und Missbrauch berichtet wird. Der norwegische Flüchtlingsrat befürchtete, dass dies den festgenommenen Migranten ebenfalls drohen könnte.



Das nordafrikanische Krisenland hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Transitroute für Menschen entwickelt, die vor allem aus den Ländern südlich der Sahara nach Europa wollen.

