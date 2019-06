In Libyen werden sechs türkische Staatsbürger von der Miliz des abtrünnigen Generals Haftar festgehalten.

Das Außenministerium in Ankara sprach von einem Akt der Räuberei und Piraterie. Man erwarte, dass die Bürger sofort freigelassen würden. Die genauen Umstände ihrer Gefangennahme sind unklar. Der Konflikt zwischen der Türkei und den Truppen von General Haftar schwelt aber schon länger. So hatten die Militärs, die weite Teile im Osten Libyens kontrollieren, am Wochenende Verkehrsflüge zwischen beiden Ländern verboten. Auch dürfen türkische Schiffe seit heute nicht mehr in Libyen anlegen.