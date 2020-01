Bei einem Luftangriff auf eine Militärschule in Libyens Hauptstadt Tripolis sind mindestens 28 Menschen getötet worden.

Außerdem gibt es zahlreiche Verletzte, wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Angaben der Behörden meldet. In Libyen herrscht seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Gaddafi 2011 Chaos. Die international anerkannte Einheitsregierung in Tripolis ist schwach und hat weite Teile des Landes nicht unter Kontrolle. Der abtrünnige General Haftar hat vor acht Monaten eine Offensive auf Tripolis gestartet. Seither wurden nach UNO-Angaben mehr als 280 Zivilisten getötet und mehr als 140.000 Menschen vertrieben.



Die Türkei will der Einheitsregierung zur Hilfe kommen. Das Parlament in Ankara billigte kürzlich einen Militäreinsatz in Libyen.