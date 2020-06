In Libyen haben die Truppen der von der UNO anerkannten Einheitsregierung die Kontrolle über die Hauptstadt Tripolis und ihre Vororte zurückerlangt.

Das teilte ein Armeesprecher per Facebook mit. Auf Bildern in Online-Netzwerken und örtlichen Fernsehsendern war eine starke Präsenz der Truppen in jenen Gebieten zu sehen, in denen zuletzt die Milizen des abtrünnigen Generals Haftar präsent waren. Erst gestern hatten die regierungstreuen Soldaten den internationalen Flughafen von Tripolis erobert.



In Libyen herrscht seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Gaddafi im Jahr 2011 Krieg. Ein Großteil des Ostens und Südens des Landes wird von Haftars Truppen kontrolliert.