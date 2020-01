Die Türkei und Russland haben die Konfliktparteien in Libyen dazu aufgerufen, die Kampfhandlungen von Sonntag an einzustellen.

Nach Beratungen in Istanbul erklärten die Präsidenten Erdogan und Putin, eine Waffenruhe müsse von Maßnahmen zur Stabilisierung der Lage begleitet werden. Moskau und Ankara stehen in dem Konflikt auf unterschiedlichen Seiten. Russland unterstützt den abtrünnigen General Haftar, die Türkei steht hinter der Regierung in Tripolis.



In Brüssel riefen der EU-Außenbeauftragte Borrell und Bundesaußenminister Maas ebenfalls zu einem Waffenstillstand auf. Maas warnte, Libyen dürfe kein zweites Syrien und kein Schauplatz eines Stellvertreterkrieges werden.