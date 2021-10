Experten der Vereinten Nationen prangern Folter, Ausbeutung und Gewalt in Libyen an.

Die Verantwortlichen hätten vermutlich Kriegsverbrechen sowie Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen, heißt es in einem Bericht für den UNO-Menschenrechtsrat in Genf. Dabei handele es sich um Schlepperbanden, aber ebenso um staatliche Stellen. Opfer seien neben libyschen Staatsangehörigen auch Migranten, die häufig willkürlich festgehalten würden. In den teils geheimen Haftanstalten müssten die Gefangenen dann Gewalt erdulden und dürften keine Besuche empfangen. Zudem seien die sanitären und hygienischen Zustände dort unerträglich. Aufgelistet werden darüber hinaus Entführungen, sexuelle Gewalt sowie außergerichtliche Tötungen, um Gegner zu bestrafen oder zum Schweigen zu bringen.



Für den Bericht werteten die Experten nach eigenen Angaben Dokumente aus, führten zahlreiche Interviews und suchten nach Hinweisen auch in Ländern wie Tunesien und Italien.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.