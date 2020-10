UNO-Generalsekretär Guterres hat erneut die Einhaltung des Waffenembargos in Libyen gefordert.

Bei einer von ihm und Bundesaußenminister Maas organisierten Videokonferenz mit den Konfliktparteien sagte er, ausländische Waffenlieferungen müssten sofort aufhören. Verstöße gegen das Embargo stellten die Verpflichtung aller Beteiligten zum Frieden infrage. Maas mahnte ebenfalls die Einhaltung des Embargos an. Gleichzeitig gebe es Grund für vorsichtigen Optimismus: Er beobachte ein Umdenken von einer militärischen hin zu einer politischen Logik, sagte Maas. Er sei zuversichtlich, dass bereits in wenigen Wochen eine Übergangsregierung im Amt sein könnte.



In Libyen herrscht seit dem Sturz von Langzeitherrscher Gaddafi im Jahr 2011 ein Bürgerkrieg. Der international anerkannte Regierungschef Sarradsch hatte bereits angedeutet, zur Befriedung des Landes sein Amt bis Ende Oktober abgeben zu wollen. Auch die Gegenregierung des abtrünnigen Generals Haftar hatte kürzlich ihrerseits einen Rücktritt angeboten.

