UNO-Generalsekretär Guterres hat den Luftangriff auf ein Lager mit Migranten in Libyen verurteilt.

Er sei entrüstet und verurteile den Vorfall auf das Schärfste, teilte sein Sprecher in New York mit. Die Vereinten Nationen hätten den Konfliktparteien die exakten Koordinaten des Lagers übermittelt. Eine unabhängige Untersuchung müsse nun die Schuldigen ausfindig machen und vor Gericht bringen. Der Sprecher schloss nicht aus, dass es sich um ein Kriegsverbrechen handeln könnte. Ähnlich äußerte sich Menschenrechtskommissarin Bachelet.



Bei dem Angriff nahe Tripolis waren mindestens 44 Menschen getötet und etwa 130 weitere verletzt worden.



Die international anerkannte Regierung in Tripolis macht die Truppen des abtrünnigen Generals Haftar für die Attacke verantwortlich. Diese bestreiten jedoch jegliche Verwicklung.