Der UNO-Gesandte für Libyen, Salamé, hat sich für eine neue Verfassung und das Abhalten von Wahlen für das Bürgerkriegsland ausgesprochen.

Zwar gebe es Teile des Landes, die fast normal funktionierten, sagte Salamé im Deutschlandfunk (Audio-Link). So gebe es zurzeit die höchste Ölproduktion seit 2014. Auch die Justiz funktioniere nahezu normal. Allerdings befänden sich mehr als hundert bewaffnete Gruppen im Land. Die international anerkannte Regierung sei dadurch nicht in der Macht, die Kontrolle über das Territorium auszuüben, Teile des Landes lägen außerhalb ihres Einflussbereichs. Viele Parlamentarier befürchteten laut Salamé eine Abwahl, weshalb sie zögerlich mit einem Urnengang umgingen. Man ermutige aber die Regierung, auf die Bevölkerung zuzugehen, um mehr Akzeptanz herbeizuführen. Die Regierung solle sich nicht auf die internationale Gemeinschaft verlassen, um an der Macht zu bleiben.



Von der Staatengemeinschaft käme aber zu wenig Einsatz für Libyen, klagte Salamé. Im Augenblick konzentriere sich alles auf die Eindämmung der Migration. Um diese zu bewältigen, brauche es aber in Libyen eine legitime, einheitliche und anerkannte Regierungsgewalt. Seit dem Sturz des Regimes von Machthaber Gaddafi fehlen in Libyen viele staatliche Strukturen, Milizen kämpfen um die Vormacht. Das Land ist zu einem Drehkreuz für Flüchtlinge aus Afrika geworden.