Das UNO-Menschenrechtsbüro hat sich besorgt über die Situation von Migranten in Libyen geäußert.

Ein Sprecher kritisierte in Genf die von der EU unterstützte Praxis, aus dem Mittelmehr geborgene Bootsflüchtlinge dorthin zurückzubringen. Libyen sei unter keinen Umständen ein sicheres Land. Den Angaben zufolge wurden seit Anfang des Jahres mehr als 2.300 Menschen von der libyschen Küstenwache aufgegriffen und in Lagern interniert. In Sintan seien etwa 650 Migranten in völlig überfüllten und verdreckten Lagerhäusern untergebracht, darunter zahlreiche Minderjährige. Sie hätten nicht genügend Wasser und bekämen nur einmal am Tag etwas zu Essen.



Insgesamt halten sich laut UNO noch deutlich mehr Migranten in Libyen auf. Die versteckten sich vor den Behörden und warteten auf eine Gelegenheit zur Flucht über das Mittelmeer.