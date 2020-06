Der UNO-Sicherheitsrat hat einstimmig eine Resolution verabschiedet, mit der die Durchsetzung des Waffenembargos gegen Libyen um ein Jahr verlängert wird.

Außenminister Maas erklärte in Berlin, die einstimmige Annahme sei ein positives Signal. Die Bundesregierung sei froh, dass es nach intensiven Verhandlungen gelungen sei, in dieser strittigen Frage eine Einigung zu erzielen. Maas betonte, ein Waffenstillstand in Libyen sei längst überfällig. Die Grundlage dafür sei ein Ende der militärischen Unterstützung von außen. Zudem müssten die Konfliktparteien endlich wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren.



Auf Grundlage der Resolution können Schiffe inspiziert werden, wenn angenommen wird, dass sie das Waffenembargo gegen Libyen verletzen.