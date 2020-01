Der UNO-Sicherheitsrat in New York hat die Ergebnisse der Berliner Libyen-Konferenz begrüßt.

In einer Erklärung des Gremiums heißt es, die Konfliktparteien müssten nun konstruktiv auf einen dauerhaften Waffenstillstand hinarbeiten. Dazu sollten sie den in Berlin vorgeschlagenen gemeinsamen Militärausschuss nutzen, der über einen Waffenstillstand verhandeln soll. Dem Ausschuss sollen jeweils fünf Delegierte der international anerkannten Einheitsregierung von Ministerpräsident Sarradsch sowie des abtrünnigen Generals Haftar angehören.



An der Libyen-Konferenz am Sonntag hatten Vertreter von zwölf Staaten sowie der Arabischen Liga, der EU und der Afrikanischen Union teilgenommen. Es gab eine Einigung auf einen Waffenstillstand und auf eine stärkere Kontrolle des UNO-Waffenembargos. Zudem verpflichteten sich die Teilnehmer, die militärische Unterstützung der Bürgerkriegsparteien zu beenden.