Mehr als drei Wochen nach dem Libyen-Gipfel in Berlin hat der UNO-Sicherheitsrat eine Resolution zur Unterstützung der dort gefassten Beschlüsse angenommen.

Das Gremium stimmte in New York bei einer Enthaltung durch Russland für den Entwurf. Bundesaußenminister Maas sprach von einem großen Schritt hin zu einer Lösung im Libyenkonflikt. Bei dem Berliner Gipfel war die Einhaltung des UNO-Waffenembargos gegen Libyen vereinbart worden. Außerdem sollte die Unterstützung von ausländischen Staaten für die libyschen Konfliktparteien beendet werden. Die Resolution des Sicherheitsrats verschafft dem Abkommen international eine rechtliche Bindung und verleiht ihm so zusätzlichen Nachdruck.



In Libyen kämpft der abtrünnige General Haftar gegen die Regierung in Tripolis. Haftar wird unter anderem von Frankreich, Russland und den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt; die libysche Regierung unter anderem von der Türkei. Nach Angaben der Vereinten Nationen werden die Berliner Beschlüsse derzeit immer wieder verletzt.