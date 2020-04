Die Vereinten Nationen verzeichnen erhebliche Verstöße gegen das Waffenembargo in Libyen.

Die UNO-Sonderbeauftragte Williams sagte der Deutschen Presse-Agentur, jeden Tag sehe man Waffen in das Land kommen, das offenbar als "Experimentierfeld" genutzt werde. Trotz entsprechender Zusagen bei der Berliner Libyen-Konferenz Mitte Januar werde das geltende Embargo von einigen Staaten unverhohlen verletzt. Williams sprach wörtlich von "regionalen Brandstiftern". So kämen aus der Türkei Schiffe nach Misrata und Tripolis, zudem gebe es Hunderte Frachtflüge aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Emirate stehen auf der Seite des Generals Haftar, der mit seinen Truppen seit über einem Jahr versucht, die Hauptstadt Tripolis einzunehmen. Dort befindet sich die international anerkannte Einheitsregierung, die von der Türkei unterstützt wird.



Libyen ist reich an Öl. In dem Bürgerkriegsland kämpfen seit Jahren zahlreiche Konfliktparteien um Macht und Einfluss.