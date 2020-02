Hochrangige Militärvertreter der Konfliktparteien in Libyen haben sich erstmals zu Gesprächen unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen getroffen.

Nach Angaben der UNO kam der Sondergesandte Salamé mit Offizieren der Einheitsregierung von Ministerpräsident Sarradsch und Militärangehörigen von General Haftars Truppen in Genf zusammen. Ob es dabei direkte Gespräche gab, wurde nicht mitgeteilt.



Salamé hatte in der vergangenen Woche kritisiert, dass sich ausländische Kräfte weiterhin massiv in den Libyen-Konflikt einmischten und die dortigen Parteien weiter aufrüsteten. Bei einer Konferenz in Berlin hatten sich am 19. Januar mehr als zehn Staaten unter anderem verpflichtet, die libyschen Konfliktparteien nicht weiter zu unterstützen und das Waffenembargo einzuhalten.