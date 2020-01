Einen Tag vor der geplanten Libyen-Konferenz in Berlin hat der UNO-Sondergesandte für das Bürgerkriegsland, Salame, einen Abzug ausländischer Kämpfer gefordert.

Auch der illegale Waffenschmuggel nach Libyen müsse unterbunden werden, sagte Salame der arabischen Zeitung "Al-Sharq al-Awsat". Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Röttgen, hält die anstehende Libyen-Konferenz für einen Erfolg der deutschen Diplomatie. Finde das Treffen wie geplant statt, sei es das erste Mal, dass die Kriegsparteien direkt miteinander verhandelten, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Der Nahostexperte Gerlach warnte vor einem Scheitern der Konferenz. Das wäre ein Signal, dass man solche Konflikte nicht mehr multilateral lösen könne, sagte Gerlach ebenfalls in diesem Programm. Bei der morgigen Zusammenkunft in Berlin soll einem internen UNO-Papier zufolge unter anderem eine dauerhafte Feuerpause in Libyen erreicht werden.