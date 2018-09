Die verfeindeten Milizen in der umkämpften libyschen Hauptstadt Tripolis haben eine Waffenruhe vereinbart.

Dies teilte die Libyen-Mission der Vereinten Nationen - Unsmil - mit. Das Abkommen sei unter der Schirmherrschaft des UNO-Gesandten Salamé zustandegekommen, hieß es. Damit sollten alle Feindseligkeiten beendet, die Zivilisten geschützt und öffentliches wie privates Eigentum gesichert werden. Die Vereinbarung sieht demnach auch vor, den Ende August geschlossenen Flughafen der Stadt wieder zu öffnen.



In Tripolis kämpfen rivalisierende Milizen seit vergangener Woche um die Vorherrschaft in der Hauptstadt. Mindestens 50 Menschen wurden getötet und rund 140 verletzt, die meisten davon Zivilisten. Die in Tripolis ansässige und international anerkannte Regierung hatte am Sonntag den Notstand ausgerufen. Sie verfügt aber nur über einen begrenzten Einfluss in dem Land, das in weiten Teilen von konkurrierenden bewaffneten Gruppen kontroliert wird.