In Libyen sollen Ende nächsten Jahres nationale Wahlen stattfinden.

Bei den politischen Gesprächen über die Zukunft des Landes habe man sich auf den 24. Dezember 2021 als Wahltermin geeinigt, teilte die Libyen-Beauftragte der UNO, Williams, mit.



Bereits am Mittwoch hatten sich die Teilnehmer der Verhandlungen in Tunis grundsätzlich auf Präsidentschafts- und Parlamentswahlen innerhalb der kommenden 18 Monate verständigt. Außerdem legten sie einen Fahrplan fest, nach dem die Institutionen des Landes zusammengeführt werden sollen.



Bei den mehrtägigen Gesprächen in Tunesien wollen von der UNO ausgewählte Teilnehmer aus verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Gruppen Libyens den Weg für ein Ende des jahrelangen Bürgerkriegs in dem Land ebnen.

