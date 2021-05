Deutschland und andere Staaten haben die libysche Übergangsregierung aufgefordert, mit Vorbereitungen für die Parlamentswahl zu beginnen.

In einer gemeinsamen Erklärung der Botschaften Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Großbritanniens und der USA heißt es, zusätzlich zu den Sicherheits-Vorkehrungen seien Technik und Logistik von entscheidender Bedeutung. Die Behörden müssten zudem bis zum 1. Juli die rechtliche Grundlage für die Wahl vereinbaren.



In Libyen herrschten seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Gaddafis vor zehn Jahren Bürgerkrieg und Chaos. Eine Übergangsregierung soll laut einem UNO-Plan die Wahl am 24. Dezember vorbereiten.

07.05.2021