In Libyen sind zwei türkische Soldaten getötet worden.

Dies teilte der türkische Präsident Erdogan in Ankara mit. Er machte keine Angaben über die Hintergründe. Die Türkei hatte Anfang Januar Truppen in das Bürgerkriegsland verlegt. Sie sollen dort die international überwiegend anerkannte Regierung in der Hauptstadt Tripolis unterstützen. Diese wird von den Einheiten des abtrünnigen General Haftar bedrängt, der wiederum unter anderem von Russland unterstützt wird.