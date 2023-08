Diplomatie

Unter Druck: Libyens Regierungschef Dbeibah, hier bei einem Treffen mit Italiens Regierungschefin Meloni. (AFP / MAHMUD TURKIA)

Das teilte Regierungschef Dbeibah via Facebook mit. Nach dem Bekanntwerden des Treffens gab es heftige antiisraelische Proteste in der Hauptstadt Tripolis und in anderen Städten. Auch aus der libyschen Politik kam Kritik. So verlangte der Präsidialrat, der die drei Regionen Libyens vertritt, eine "Klarstellung" von der Regierung in Tripolis.

Zuvor hatte die israelische Regierung von den Gesprächen berichtet, die unter italienischer Vermittlung in der vergangenen Woche in Rom stattgefunden hatten. Das Büro des israelischen Außenministers teilte anschließend mit, man sehe großes Potenzial in Beziehungen zu Libyen.

Das Land ist seit dem Sturz des früheren Machthabers Gaddafi in zwei Einflusssphären geteilt. Während die von der UNO anerkannte Regierung in Tripolis den Westen kontrolliert, steht der Osten des Landes unter der Gewalt der so genannten Libyschen Nationalen Armee mit ihrem Anführer Haftar.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.