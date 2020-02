Die CDU in Thüringen lässt vorerst offen, ob sie eine Wahl der früheren Ministerpräsidentin Lieberknecht zur Interimsregierungschefin mittragen würde. CDU-Partei- und Fraktionschef Mohring sagte in Erfurt, man habe den Vorschlag der Linkspartei mit Interesse aufgenommen. Es gebe aber noch Beratungsbedarf.

Mohring sagte, er werde Linke, SPD und Grüne deshalb bitten, die für den frühen Nachmittag geplante Beratungsrunde mit der CDU auf den späten Nachmittag zu verschieben.



Der frühere Ministerpräsident Ramelow hatte angeregt, die frühere CDU-Politikerin für rund 70 Tage zur Regierungschefin zu wählen. Sie solle mit drei Ministern vorübergehend die Geschäfte führen und eine Neuwahl des Landtags vorbereiten. Ramelows eigene Partei, die Linke, begrüßte den Vorschlag ebenso wie SPD und Grüne. Die Vorsitzende der Linksfraktion, Hennig-Wellsow, erklärte, Lieberknecht sei über Parteigrenzen hinweg anerkannt und für die Linke wählbar, weil sie sich immer entschieden von rechts abgegrenzt habe.

"Genialer Zug von Ramelow"

Nach Ansicht des Politikwissenschaftlers Vorländer kann die CDU in Thüringen den Vorschlag der Linken nicht ablehnen. Vorländer sagte im Deutschlandfunk, die CDU habe kein Interesse an Neuwahlen. Umfragen zeigten drastische Verluste bei den Wählerstimmen. Der Zug des früheren linken Ministerpräsidenten Ramelows sei genial, er habe die CDU in eine Zwickmühle hineinmanövriert. Lieberknecht als Ministerpräsidentin würde der CDU aber auch in die Hände spielen, meinte Vorländer. An der Spitze der Exekutive könne sie die Erinnerung an die große Tradition thüringischer CDU-Regierungschefs wecken.