"Ellentie": Die Schauspielerin und Kabarettistin Ellen Tiedtke ist im Alter von 91 Jahren in Berlin gestorben. (Thomas Schulze/dpa-Zentralbild/dpa)

Sie starb im Alter von 91 Jahren in einem Krankenhaus in Berlin. Tiedtke hatte mehrere Jahre ebenso witzig wie tollpatschig durch die Kindersendung "Ellentie" im DDR-Fernsehen geführt. Nach dem Mauerfall 1991 wurde die Sendung eingestellt. Tiedtke zog sich daraufhin aus der Öffentlichkeit zurück. In früheren Jahren spielte sie am Theater in Cottbus und Frankfurt (Oder). 1956 wurde sie Kabarettistin der Leipziger Pfeffermühle. Nach Problemen mit DDR-Funktionären ging sie nach Berlin und wurde Ensemble-Mitglied des Kabaretts Distel. Auch als Sängerin war Ellen Tiedtke bekannt.

