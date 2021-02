Die Parlamentswahl in Liechtenstein hat kein klares Ergebnis erbracht.

Nach Auszählung der Stimmen kommen die beiden bisherigen Koalitionsparteien - die "Fortschrittliche Bürgerpartei", FBP, und die "Vaterländische Union", VU - auf je 35,9 Prozent. Für letztere ergab sich nach Angaben aus Vaduz ein Vorsprung von 23 Stimmen. In dem Fürstentum gibt es rund 20.000 Wahlberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag bei 78 Prozent. Das Parlament in Liechtenstein hat 25 Abgeordnete. Die VU nominierte den bisherigen Wirtschaftsminister Risch für das Amt des Regierungschefs.



Beide Parteien bestimmen die Politik Liechtensteins seit Jahrzehnten, werden der konservativen Mitte zugerechnet und streben eine Neuauflage ihrer Koalition an.

