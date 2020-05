Lied und Chanson Neues aus der Welt der Lieder

Als Tochter senegalesischer Eltern in Paris geboren, hat Awa Ly in Frankreich und den USA studiert, lebt seit 20 Jahren in Rom und singt auf Englisch. Obwohl sie schon als Kind im Chor war und Musik in ihrer Familie omnipräsent, hat Ly erst in ihrer Wahlheimat Italien angefangen, mit ihrer warmen, sinnlichen Stimme professionell zu singen.

Am Mikrofon: Anna-Bianca Krause