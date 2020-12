Lied und Chanson Neues aus der Welt der Lieder

Beppe Gambetta entwickelte einen einzigartigen, fesselnden Gitarrenstil und mischt in seinen Stücken italienische und amerikanische Traditionen: Unser Studiogast tritt auf seinem aktuellen Album "Where The Wind Blows" erstmals auch als Songwriter in Erscheinung.

Am Mikrofon: Anna-Bianca Krause

