Tania Saleh ist eine der Wegbereiterinnen der alternativen Musikszene des Libanon. Auf ihrem aktuellen Album "10 A.D." erzählt die 1969 in Beirut Geborene, was sie in den zehn Jahren seit ihrer Scheidung erlebt hat und wie katastrophal nach wie vor die rechtliche Situation der Frauen im Libanon ist.

Am Mikrofon: Anna-Bianca Krause

