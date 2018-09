Heiter gestimmt tritt die Liedermacherin der Welt entgegen. Gänzlich unaufgeregt und ohne Arg beschreibt sie Szenen des Alltags und hält sich und anderen den Spiegel vor. Mit ihrer zarten Stimme singt Fee Badenius von "Fleischesslust" oder fragt: "Was hab ich nur geliebt an deinem Gesicht?". Beißenden Spott über andere auszuschütten, ist ihre Sache nicht.

1986 wurde Fee Badenius in Schleswig-Holstein geboren, in Lübeck ist sie aufgewachsen, heute lebt die Liedermacherin, Musikkabarettistin und Gitarristin im Ruhrgebiet. Ihre ebenso komischen wie bei aller Leichtigkeit durchaus kritischen Songs kleidet sie gern in ein luftiges Popgewand. Gemeinsam mit ihrer Band gastierte sie am 25. Mai 2018 auf dem Dresdner Theaterkahn.