Das weltbekannte Weihnachtslied "Stille Nacht, heilige Nacht" ist heute auf den Tag genau 200 Jahre alt.

Es erklang am Heiligen Abend 1818 zum ersten Mal in einer kleinen Kirche in Oberndorf bei Salzburg in Österreich. Der Salzburger Geistliche Joseph Mohr schrieb den Text zwei Jahre zuvor während seiner Zeit als Kaplan in Lungau und übergab ihn nach seiner Versetzung nach Oberndorf dem Organisten Franz Xaver Gruber, der die Musik dazu komponierte.



Die erste Fassung des Liedes umfasst zwei Singstimmen mit Gitarrenbegleitung. Die beiden geistigen Väter präsentierten "Stille Nacht, heilige Nacht" bei der Uraufführung persönlich. Gruber sang die tiefere Stimme, Mohr die hohe und begleitete auf der Gitarre.



Das Lied wurde zunächst vor allem im Salzburger Land verbreitet, en paar Jahre später schaffte es dann den Sprung ins Tiroler Zillertal. Fast 100 Jahre später - in den 1920er Jahren - erklang "Stille Nacht, heilige Nacht" dann auch regelmäßig im amerikanischen Rundfunk. 2011 wurde es von der Unesco als immaterielles Kulturerbe Österreichs anerkannt.



Beide geistigen Väter - Gruber und Mohr - gelten nach heutigen Gesichtspunkten übrigens als "One Hit Wonder": Keinem der beiden gelang nach ihrem späteren Welthit noch ein weiterer großer Wurf.



Mehr zur Entstehung und zu Hintergründen des Weihnachtsliedes "Stille Nacht, heilige Nacht" erfahren Sie hier.