In Leipzig protestieren Angestellte des Essenslieferdienstes Lieferando für bessere Arbeitsbedingungen. (Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa)

Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten - NGG- fordert einen festen Stundenlohn für die Fahrer. Erst Ende vergangener Woche hatte die NGG vor der Berliner Zentrale des Mutterkonzerns Just Eat Takeaway protestiert. Lieferando werbe zwar immer wieder damit, dass Fahrer durch ein Boni-System bis zu 18 Euro Stundenlohn verdienen könnten, hieß es. Man kenne aber niemanden, der so viel verdiene. Das Unternehmen wies die Kritik zurück. Ein Sprecher sagte, die Angestellten verdienten durchschnittlich mehr als 13 Euro pro Stunde in einer sicheren Anstellung mit Urlaubsentgelt, Lohnfortzahlung und einer umfassenden Versicherung.

