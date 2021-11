Essenslieferdienste müssen ihren Kurieren grundsätzlich ein Fahrrad und ein Mobiltelefon als Arbeitsmittel zur Verfügung stellen.

Das entschied das Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Vertraglich vereinbarte Ausnahmen sind demnach möglich. Die Richter folgten damit einem Urteil des hessischen Landesarbeitsgerichts vom März. Geklagt hatte ein Fahrradlieferant, der seine Aufträge per Smartphone-App erhielt und pro gearbeiteter Stunde 25 Cent Reparaturpauschale für sein eigenes Rad gutgeschrieben bekam.



Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten begrüßte das Urteil. Bisher hätten die Arbeitgeber die Kosten für Arbeitsmittel auf ihre Beschäftigten umgelegt und so den Stundenlohn von zehn bis elf Euro unterlaufen, erklärte ein Sprecher.



Aktenzeichen: 5 AZR 334/21

