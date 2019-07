Radfahrer der Lieferdienste Deliveroo und Lieferando beklagen schlechte Arbeitsbedingungen.

Wie ein Sprecher der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten sagte, fehlt eine echte Entschädigung für eingebrachte Arbeitsmittel, also Handy, Fahrrad und Kleidung. Auch Lohn und Zeitdruck seien Kritikpunkte. Die Unternehmen wiesen die Vorwürfe zurück. In Großstädten konkurrieren inzwischen die beiden Anbieter Deliveroo und Lieferando. Kunden können per App Gerichte von Restaurants in der Nähe bestellen, die dann von den Radfahrern gegen eine Gebühr nach Hause geliefert werden.