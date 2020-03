Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände rechnet wegen der Corona-Epidemie mit Lieferengpässen bei einigen Medikamenten.

Im Laufe des Jahres werde man sicherlich die Folgen der ausgefallenen Lieferungen aus China zu spüren bekommen, sagte Verbandspräsident Schmidt der Zeitung "Bild am Sonntag". Er fordert deshalb Maßnahmen auf europäischer Ebene, um die Abhängigkeit von chinesischen Lieferungen bei einzelnen Wirkstoffen zu beenden. Der Engpass bei Desinfektionsmitteln dagegen wird laut Schmidt bald behoben sein: In wenigen Tagen seien Hände-Desinfektionsmittel wieder in den meisten Apotheken verfügbar.