Angesichts anhaltender Lieferengpässe hat sich die Lage der deutschen Automobilindustrie und ihrer Zulieferer deutlich verschlechtert.

Wie das ifo-Institut in München mitteilte, sank der entsprechende Wert in der aktuellen Konjunkturumfrage von 32 Punkten im August auf 13,2 Punkte im September ab. Im Juli lag er noch bei knapp 53. Der Leiter des Ifo-Zentrums für neue Technologien, Falck, sagte, die Autobranche sei der am stärksten von Lieferengpässen mit Vorprodukten betroffene Sektor. Positive Impulse kommen einzig aus dem Ausland, da sich die Exporterwartungen nach ifo-Angaben verbesserten. Im Inland bleibe die Situation für die deutschen Autobauer kritisch.

