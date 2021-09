Der Automobilhersteller Opel schließt wegen Lieferengpässen bei wichtigen Bauteilen sein Werk in Eisenach vorerst bis zum Jahresende.

Die Produktion werde ab kommender Woche ruhen, sagte ein Unternehmenssprecher. Die globale Automobilindustrie befinde sich aufgrund der anhaltenden Pandemie und eines weltweiten Mangels an Halbleitern in einer Ausnahmesituation. Anfang 2022 solle die Produktion wieder anlaufen, sofern die Lieferketten dies zuließen. Betroffen von der vorübergehenden Schließung des Werks in Thüringen sind nach Angaben des Sprechers etwa 1.300 Mitarbeiter. Für sie sei Kurzarbeit vorgesehen.



Der Autobauer Ford kündigte an, aufgrund von Halbleiter-Engpässen den Produktionsstopp für das Modell Fiesta in seinem Kölner Werk zu verlängern. Ford müsse die Produktion vorerst bis Ende Oktober aussetzen, erklärte ein Unternehmenssprecher. Man gehe davon aus, dass es in absehbarer Zeit immer wieder zu Produktionsausfällen kommen könne.

