Deutsche Unternehmen erfüllen nach wie vor nicht die Erwartungen der Bundesregierung an Menschenrechts- und Sozialstandards in ihren Lieferketten.

Das ist nach Informationen mehrerer Medien das Ergebnis eine Befragung, die die Regierung unter mehr als 2.000 Unternehmen durchgeführt hat. Demnach haben weniger als 500 Firmen überhaupt geantwortet. Die Zahl der Unternehmen, die die Anforderungen erfüllten, hat sich demnach seit dem Vorjahr nicht maßgeblich verändert. Im vergangenen Jahr erfüllten etwa 20 Prozent der Firmen die Standards. Die Koordinatorin der Initiative Lieferkettengesetz, Kusch, zeigte sich nicht überrascht von dem Ergebnis der Umfrage. Sie sagte im Deutschlandfunk, die Unternehmen täten nicht genug, und deshalb müsse die Regierung gesetzgeberisch tätig werden.



Die Koalition wird angesichts der Ergebnisse vermutlich ein Lieferkettengesetz beschließen. Dieses würde Firmen dafür verantwortlich machen, dass Lieferanten im Ausland soziale und ökologische Mindeststandards einhalten. Misstände wie Kinderarbeit oder Hungerlöhne - etwa in Textilfabriken in Bangladsch - sollen so unterbunden werden. Viele Vertreter der Wirtschaft lehnen ein solches Gesetz ab. Auch eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums sagte, man warne vor Schnellschüssen. Deutsche Unternehmen seien bereits Vorreiter in Sozial-, Arbeits- und Umweltstandards.