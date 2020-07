Bundesarbeitsminister Heil und Bundesentwicklungsminister Müller drängen auf die Einführung eines Lieferkettengesetzes.

Die beiden Politiker stellten in Berlin die Ergebnisse einer Befragung von Unternehmen vor. Die Zahl der Firmen, die die Anforderungen an Menschenrechts- und Sozialstandards ausreichend beachten, hat sich demnach seit dem Vorjahr nicht maßgeblich verändert. Damals lag sie bei etwa 20 Prozent.



Müller nannte die Ergebnisse der Befragung enttäuschend. Zur Verwirklichung von Menschenrechtsstandards sei ein gesetzlichen Rahmen notwendig, wie es auch im Koalitionsvertrag festgelegt sei, meinte der CSU-Politiker. Heil betonte, die Umfrage-Ergebnisse zeigten, dass Freiwilligkeit nicht ausreiche. Man brauche ein nationales Gesetz, um für fairen Wettbewerb zu sorgen.



Ein Lieferkettengesetz würde Unternehmen für Missstände wie Hungerlöhne und Kinderarbeit in die Pflicht nehmen. Mehrere Wirtschaftsverbände lehnen eine gesetzliche Regelung ab. Auch Wirtschaftsminister Altmaier zeigte sich skeptisch. Für ein Gesetz plädierte dagegen die Arbeitnehmergruppe in der Unions-Bundestagsfraktion.