Deutsche Firmen dürfen laut Entwicklungsminister Müller in ihren Lieferketten keine Zustände akzeptieren, wie Europa sie in der Frühphase des Kapitalismus erlebt habe.

Müller sagte dem "Tagesspiegel" aus Berlin, man müsse den Menschen in den Produktionsländern eine Perspektive geben. Das Prinzip globalen Wirtschaftens könne nicht die Auslagerung von ökologischen und sozialen Kosten sein. Zitat: "Wir können nicht zu Billiglöhnen unsere Waren produzieren lassen und dabei die Umwelt in den Herkunftsländern schädigen."



Der CSU-Politiker Müller und Arbeitsminister Heil, SPD, streben eine gesetzliche Pflicht für Menschenrechte in den Lieferketten an. Die Minister haben vor kurzem eine Erhebung vorgestellt, nach der nur 20 Prozent der befragten größeren Firmen in ihren Lieferketten Sozial- und Umweltstandards erfüllen. Das Gesetz soll kommen, wenn sich das bis zu einer neuen Befragung im nächsten Jahr nicht ändert.