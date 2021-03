Der Chef des Internationalen Pharma-Verbandes IFPMA, Cueni, hat bei der Produktion von Corona-Impfstoffen vor Engpässen entlang der Lieferketten gewarnt.

Als Grund nannte Cueni, dass die Impfstoffproduktion so stark wie nie zuvor hochgefahren werde. In diesem Jahr plant die Pharmabranche, zehn Milliarden Dosen herzustellen. Das wäre im Vergleich zum Jahr 2019 die doppelte Menge. Dies führe unweigerlich zu Engpässen, die es dringend zu beseitigen gelte, sagte der Chef des Pharma-Verbandes. Aus der Branche wurde zuletzt unter anderem ein punktueller Mangel an Rohstoffen gemeldet.



Alleine der Impfstoffhersteller Biontech könnte mit seinem Partner Pfizer im kommenden Jahr nach eigenen Angaben drei Milliarden Dosen des Corona-Impfstoffs herstellen. Das wären etwa eine Milliarde Impfdosen mehr als für dieses Jahr geplant sind. Biontech-Chef Sahin machte das gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg von der Nachfrage und vom möglichen Bedarf nach Auffrisch-Impfungen abhängig.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.