Bundesentwicklungsminister Müller sieht im geplanten Lieferkettengesetz einen ersten Schritt, dem weitere folgen müssten. Im Deutschlandfunk verteidigte er den nun erzielten Kompromiss zugleich gegen Kritik. Kirchen und Nichtregierungsorganisationen forderten, Unternehmen deutlich stärker in Haftung zu nehmen, wenn sie im Ausland unter unmenschlichen Bedingungen produzieren lassen.

Entwicklungsminister Müller sagte im Deutschlandfunk, nach fünf Jahren des Verhandelns habe man nun einen Meilenstein erreicht. Das vorgesehene Gesetz schaffe Standards, die es so in keinem anderen europäischen Land gebe, betonte der CSU-Politiker. Er rief die Bürger dazu auf, verstärkt fair produzierte Produkte einzukaufen.



Ziel des Gesetzes ist es, Kinderarbeit, gesundheitsschädliche Arbeitsbedingungen oder Umweltverschmutzung in den Produktionsländern einzudämmen. Deutsche Unternehmen sollen dafür zur Verantwortung gezogen werden, unter welchen Bedingungen sie im Ausland produzieren.

Klagerecht für Arbeiterinnen und Arbeiter gefordert

Vertreter von Kirchen und Nichtregierungsorganisationen verlangten weitergehende Regelungen. Die Referentin für Unternehmensverantwortung bei der Organisation Germanwatch, Kusch, sagte, Arbeiterinnen und Arbeiter am Ende der Lieferkette sollten auch in Deutschland auf Entschädigung klagen können. Ähnlich äußerten sich die Vorsitzenden der Gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung. Sie appellierten zudem an die Bundesregierung, sich für eine ambitionierte Regelung auf EU-Ebene einzusetzen.



Arbeitgeber-Präsident Dulger erklärte dagegen, man brauche keine weiteren Steine, die der Wirtschaft in den Weg gelegt würden. Auch der Wirtschaftsflügel der Union äußerte grundsätzliche Bedenken. Der wirtschaftspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Pfeiffer, nannte das geplante Gesetz ein "Bestrafungsinstrument" für deutsche Unternehmen.



Wegen der aktuellen Belastungen der Wirtschaft durch die Corona-Pandemie ist vorgesehen, die neuen Regeln erst Anfang 2023 in Kraft zu setzen. Sie gelten dann zunächst für Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten.



Welche Folgen hat das Gesetz und für wen gilt es? Ein Überblick.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.