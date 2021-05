Das sogenannte Lieferkettengesetz wird nach Angaben von CSU-Landesgruppenchef Dobrindt am Donnerstag nicht im Bundestag verabschiedet.

In der Anhörung zu dem Gesetzentwurf seien noch Fragen der Unternehmenshaftung aufgeworfen worden, sagte Dobrindt in Berlin. Deshalb werde die Vorlage in dieser Woche nicht im Plenum behandelt. Bundesarbeitsminister Heil sieht die Verschiebung der Abstimmung im Bundestag gelassen. Dass die Union noch zwei, drei Tage länger brauche, um Details zu klären, sei nicht dramatisch, erklärte der SPD-Politiker.



Das Lieferkettengesetz soll Unternehmen dazu verpflichten, bei ihren internationalen Partnern auf die Einhaltung von Menschenrechten und auf Umweltschutzkriterien zu achten. Damit sollen Kinderarmut und Armutslöhne verhindert werden. Kommen die Firmen dieser Sorgfalt nicht nach, drohen Zwangs- und Bußgelder.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.