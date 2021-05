Die Ford-Werke werden die Auto-Produktion in Köln in den nächsten Monaten fast komplett einstellen.

Auch das Werk in Saarlouis ist betroffen. Grund sind Lieferprobleme bei den Halbleiter-Chips. Ein Unternehmenssprecher in Köln teilte mit, der Konzern habe mit der Arbeitnehmervertretung bis zum Sommer für zwei längere Zeiträume Kurzarbeit vereinbart. In dieser Zeit stünden die Bänder still. Betroffen seien rund 5.000 der 15.000 Beschäftigten in Köln.



Neben Ford haben auch Hersteller wie Audi und Daimler wegen der Lieferprobleme bei Halbleiter-Chips Produktionseinschränkungen angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.