Die EU will wegen der Verzögerungen bei der Lieferung von Corona-Impfstoffen Druck auf die Hersteller ausüben. Ratspräsident Michel sagte dem französischen Radiosender Europe 1, man erwarte, dass die Pharmaunternehmen die Verträge respektierten, die sie unterzeichnet hätten. Um die Einhaltung zu gewährleisten, könnten juristische Mittel eingesetzt werden.

Nach dem Hersteller Biontech-Pfizer hatte auch Astrazeneca mitgeteilt, dass man vorübergehend weniger Impfstoff liefern könne als geplant. Grund sei eine geringere Produktion an einem europäischen Standort. Die Zulassung dieses Impfstoffes in der Europäischen Union wird für nächste Woche erwartet. In Großbritannien wird er bereits genutzt.



Die EU-Kommission war ursprünglich davon ausgegangen, bis Ende des Sommers mindestens 70 Prozen der erwachsenen Bevölkerung impfen zu können. Ratspräsident Michel räumte nun ein, dass dieses Ziel nur schwer erreicht werden könne.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 24.01.)

+ Neue Regeln: So setzen die Länder die Beschlüsse um (Stand 21.01.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 17.01.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 21.1.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 14.01.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 06.01.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 13.01.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 06.01.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 21.01.)

+ Wirtschaft: Wie die Arbeitswelt mit den Infektionszahlen umgeht (Stand: 11.01.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 17.01.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 17.12.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 09.01.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 13.01.)

+ Großveranstaltungen: Was wird aus Olympia und der Fußball-EM? (Stand 22.01.)

+ Sport: Warum Vereine um ihre Existenz bangen (Stand 22.01.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.