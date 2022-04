Ein Matrose des norwegischen Minensuchers "HNoMS Alta" (Maurizio Gambarini/dpa)

Wie die Regierung in Oslo mitteilte, wurden knapp 100 Flugabwehrraketen vom Typ "Mistral" an die Ukraine geliefert, die bisher auf Schiffen der norwegischen Marine stationiert waren. Der Leiter der ukrainischen Präsidialverwaltung, Jermak, sprach von guten Nachrichten aus Oslo. Bereits in den vergangenen Wochen hatte Norwegen der Ukraine 4.000 Panzerabwehrraketen und Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt.

